2024-04-21 08:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير عام شركة اور العامة جبار كامل الغالبي ان كميات من اسلاك الكهرباء تم تجهيزها لشركة ديالى العامة الحكومية.وذكر الغالبي لشبكة اخبار الناصرية ان كمية الاسلاك التي تم تجهيزها هي 18 طن من نوع “اسلاك اللف” والشركة تعمل على سد احتياج بقية الشركات الشقيقة المنتجة في العراق.واضاف،...

The post شركة اور العامة تباشر بتجيهز 18 طن من الاسلاك الكهربائية لشركة ديالى الحكومية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.