2024-04-21 08:36:03 - المصدر: واع

علي حميد الطائيتُعد المجالس المحلية من أهم الهيئات الحكومية في تعزيز السياسات الاستثمارية على المستوى المحلي. فهي تلعب دوراً حيوياً في خلق بيئة استثمارية ملائمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتنفيذ السياسات التنموية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي. يتمثل دور المجالس المحلية في السياسة الاستثمارية في عدة جوانب مهمة:1 - وضع السياسات والتشريعات: تقوم المجالس المحلية بوضع سياسات وتشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المرغوبة في المنطقة. يتضمن ذلك وضع اللوائح والضوابط التي تسهم في تسهيل عملية الاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين.2 - توفير البنية التحتية: تعمل المجالس المحلية على تطوير وتحسين البنية التحتية في المنطقة، مثل الطرق والموانئ والمطارات والمرافق العامة الأخرى، وذلك لجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار.3 - تسهيل الإجراءات الإدارية: تعمل المجالس المحلية على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها للمستثمرين، مما يساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.4 - تشجيع الابتكار والريادة: تدعم المجالس المحلية الابتكار والريادة من خلال تقديم الدعم المالي والفني للشركات الناشئة والمبتكرة، وتنظيم فعاليات تشجيعية للمبدعين والمخترعين في المنطقة. 5- تطوير المهارات العمالية: تعمل المجالس المحلية على تطوير المهارات العمالية وتوفير البرامج التدريبية للشباب والباحثين عن عمل، بهدف زيادة فرص التوظيف المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.من الأمثلة العالمية والعربية على دور المجالس المحلية في السياسة الاستثمارية، يمكن الاستفادة من تجارب مدن مثلاً:1 - نموذج سنغافورة:- تعد سنغافورة واحدة من أبرز الأمثلة العالمية في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر دور فعال للحكومة المحلية.- في عام 1960، أسست سنغافورة هيئة تنمية الاستثمار (Economic Development Board - EDB) التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية.- بفضل السياسات الاستثمارية الرشيدة والتشريعات المنظمة، نمت سنغافورة لتصبح واحدة من أكبر مراكز التجارة والاستثمار في العالم.2 - نموذج دبي:- تعد دبي إمارة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسرع المدن نمواً وتطوراً في العالم، وتعزى جزء كبير من ذلك إلى دور حكومة دبي المحلية في جذب الاستثمارات.- أنشأت حكومة دبي مناطق حرة ومناطق استثمارية خاصة بها، مثل منطقة دبي للاستثمار ومنطقة دبي المالية، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتحفيز النشاط الاقتصادي.3 - نموذج الرياض:- تعد مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز المدن العربية، التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات الاستثمارية المحلية.- قامت بلدية الرياض بإطلاق مبادرات وبرامج لجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات، مما أدى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة والمشاريع الاستثمارية في المدينة.هذه الأمثلة توضح كيف يمكن للمجالس المحلية أن تكون عاملاً رئيسياً في تعزيز السياسة الاستثمارية، وتحفيز النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي.باختصار، تلعب المجالس المحلية دوراً حيوياً في تعزيز السياسة الاستثمارية وتحفيز التنمية المحلية، وهي شريك أساسي للقطاع الخاص في تحقيق الازدهار الاقتصادي وتحسين مستوى الحياة للمجتمع المحلي.