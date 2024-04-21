اليوم ..ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق احداها جماهيرية

2024-04-21 08:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد مواجهات الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مباريات في البصرة وميسان واربيل في اليوم الأول من الجولة .

ويحتضن ملعب الميناء البصري عند الساعة 3:45 دقيقة عصراً ، اولى مواجهات الجولة بين اصحاب الارض والجمهور فريق الميناء وضيفه فريق كربلاء .

بينما يحتضن ملعب ميسان ثاني مواجهات الجولة عند الساعة 6:15 مساءً بين فريقي نفط ميسان وضيفه فريق الكهرباء .

وفي آخر مواجهات اليوم الأول يلاقي فريق اربيل ضيفه الشرطة في مباراة جماهيرية تقام على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 8:30 مساءً .

وكان من المقرر اقامة مباراتين أُخريين اليوم الاحد تجمع الأولى فريقي زاخو والقوة الجوية على ملعب الأول ، وتجمع الثانية فريقي الطلبة ونوروز ، إلا أنهما تم تأجيلهما وذلك لارتباط عدد من لاعبي القوة الجوية والطلبة مع المنتخب الاولمبي في مشاركته ببطولة كأس آسيا الجارية حالياً في قطر .