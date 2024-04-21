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اليوم ..ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق احداها جماهيرية

اليوم ..ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق احداها جماهيرية
اليوم ..ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق احداها جماهيرية
2024-04-21 08:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد مواجهات الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مباريات في البصرة وميسان واربيل في اليوم الأول من الجولة .

ويحتضن ملعب الميناء البصري عند الساعة 3:45 دقيقة عصراً ، اولى مواجهات الجولة بين اصحاب الارض والجمهور فريق الميناء وضيفه فريق كربلاء .

بينما يحتضن ملعب ميسان ثاني مواجهات الجولة عند الساعة 6:15 مساءً بين فريقي نفط ميسان وضيفه فريق الكهرباء .

وفي آخر مواجهات اليوم الأول يلاقي فريق اربيل ضيفه الشرطة في مباراة جماهيرية تقام على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 8:30 مساءً .

وكان من المقرر اقامة مباراتين أُخريين اليوم الاحد تجمع الأولى فريقي زاخو والقوة الجوية على ملعب الأول ، وتجمع الثانية فريقي الطلبة ونوروز ، إلا أنهما تم تأجيلهما وذلك لارتباط عدد من لاعبي القوة الجوية والطلبة مع المنتخب الاولمبي في مشاركته ببطولة كأس آسيا الجارية حالياً في قطر .

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