العراق الواجهة الأولى لصادرات إيران من المنتجات الغذائية والزراعية

2024-04-21 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم لجنة الشؤون الدولية وتنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية سيد لطيفي، يوم الأحد، إن العراق هو الواجهة الأولى لصادرات بلاده من المنتجات الغذائية والزراعية حيث استورد ما تصل قيمته ملياري دولار من هذه المنتجات.

واعلن لطيفي عن صادرات بقيمة 6.3 مليارات دولار من المنتجات الحيوانية والسمكية والزراعية والغذائية للبلاد في العام الإيراني الماضي (2023-2024)، مما يمثل نموًا بنسبة 22.5٪ في القيمة.

وبخصوص صادرات المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية نقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث قوله: إنه "تمّ تصدير أكثر من 8 ملايين و803 آلاف طن من المنتجات الحيوانية والسمكية والزراعية ومنتجات الألبان بقيمة 6 مليارات و298 مليونا و163 ألفا و654 دولارًا في عام 1402 (2023-2024)، ويُمثل هذا الرقم زيادةً بحوالي مليون طن من السلع وأكثر من مليار دولار من عائدات النقد الأجنبي لإيران مقارنة، ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 12.2٪ في الوزن و 20.4٪ في القيمة مقارنة بعام 1401 (2022-2023).

وأضاف أنّ العراق هو الوجهة الأولى لصادرات إيران من المنتجات الغذائية والزراعية، حيث استورد 31.5٪ من هذه المنتجات بقيمة مليار و 986 مليون دولار، تليه كل من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 751 مليون دولار، وروسيا بقيمة 521.5 مليون دولار، وباكستان بقيمة 508 ملايين دولار، وأفغانستان بقيمة 429.4 مليون دولار.

ومن بين الدول المجاورة الأخرى التي تستورد المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية، سجلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى تركيا 251 مليون دولار، وجاء من بعد تركيا كل من دول: تركمانستان وأذربيجان وكازاخستان وقطر وعمان والكويت وأرمينيا والبحرين والسعودية.