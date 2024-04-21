محافظ المركزي العراقي يكشف كمية احتياطات البنك من الدولار والذهب

2024-04-21 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن كمية احتياطات البنك من الدولار الأمريكي والذهب.

وقال العلاق لموقع cnbc العربية، إن البنك المركزي لديه احتياطي أجنبي بأكثر من 100 مليار دولار، مبينا أن احتياطي الذهب في البنك يبلغ أكثر من 130 طناً وموجود أغلبها في إنكلترا.

‏وأشار العلاق في معرض حديثه عن التجارة الخارجية العراقية، إلى أن حجم التجارة مع الإمارات يصل لـ17 مليار دولار ويتم سدادها بالدرهم الإماراتي، لافتا الى أن مصرف أبوظبي الأول هو من يتولى عملية التحويلات التجارية بالدرهم الإماراتي.