العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا

2024-04-21 09:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت 4.832 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 265 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.097 ملايين برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا جاءت في المرتبة الثانية بعد كندا حيث بلغت 308 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 166 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 142 ألف برميل يوميا. كما أشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.458 ملايين برميل يومياً، تلتها كولومبيا بمتوسط 246 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل 229 ألف برميل يومياً. ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من المكسيك كانت بمعدل 208 آلاف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 189 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا بمعدل 173 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 21 ألف برميل يوميا. فيما لم تستورد ايضا اي كمية من الاكوادور و روسيا.