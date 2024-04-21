دوري نجوم العراق.. ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 23 اليوم

2024-04-21 10:00:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنطلق، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، ثلاث مواجهات ضمن الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في ملاعب البصرة وميسان واربيل.

ويحتضن ملعب الميناء البصري عند الساعة 3:45 دقيقة عصراً، اولى مواجهات الجولة بين اصحاب الارض والجمهور فريق الميناء وضيفه فريق كربلاء.

بينما يحتضن ملعب ميسان ثاني مواجهات الجولة عند الساعة 6:15 مساءً بين فريقي نفط ميسان وضيفه فريق الكهرباء .

وفي آخر مواجهات اليوم الأول يلاقي فريق أربيل ضيفه الشرطة في مباراة جماهيرية تقام على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 8:30 مساءً .

وكان من المقرر إقامة مباراتين أُخريين اليوم الاحد تجمع الأولى فريقي زاخو والقوة الجوية على ملعب الأول، والثانية بين فريقي الطلبة ونوروز، إلا أنهما تم تأجيلهما وذلك لارتباط عدد من لاعبي القوة الجوية والطلبة مع المنتخب الأولمبي في مشاركته ببطولة كأس آسيا الجارية حالياً في قطر .



