2024-04-21 10:00:24 - المصدر: منصة إيشان

يُنهي البرلمان في التاسع من أيار المقبل فصله الثاني من دون تمديد ليدخل في عطلة تشريعيَّة تستمر شهرين، وسط توقعات بتأخير إحالة الموازنة إلى المجلس. وقال عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي، في حديث لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “ايشان” إنَّ “من المعتاد تمديد الفصل التشريعي شهراً واحداً وفي حال عدم إرسال الموازنة لن يُمدَّد”، مضيفاً […]

ظهرت المقالة البرلمان يقترب من عطلته التشريعية: “نجهل أي سقوف زمنية للإطلاع على الموازنة” أولاً على Eishan.