خبراء يحذرون من مواقع تستخدم لاختراق حسابات التليغرام

2024-04-21 10:00:24 - المصدر: منصة إيشان

حذّر خبراء من مركز Solar AURA المتخصص بأمن المعلومات من وجود مواقع إلكترونية مشبوهة تستخدم لاختراق حسابات “تليغرام” وسرقة بياناتها. وأشار الخبراء في المركز إلى أنهم تمكنوا من اكتشاف أكثر من 300 موقع إلكتروني مشبوه يستخدم لاختراق حسابات المستخدمين على “تليغرام”، وهذه المواقع تستعمل عادة لتحميل الصور عبر الإنترنت. وتبعا للخبراء فإن معظم المواقع المذكورة […]

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