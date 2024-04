بورصة ذي قار: قيمة الدولار تتراجع وهذه قائمة بالأسعار

2024-04-21 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تواصل العملة الأجنبية (الدولار) الانخفاض في سعر الصرف خلال هذا الأسبوع في البورصة العراقية، اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية المحلية ليوم الاحد المصادف 21 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100دولار امريكي. سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل...

