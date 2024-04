2024-04-21 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: دعا قائد شرطة ذي قار، اللواء مكي الخيكاني، اليوم الأحد، أهالي المحافظة، إلى الإسراع بتسجيل أسلحتهم في المنصة الالكترونية، للابتعاد عن المسائلة القانونية. وقال الخيكاني في بيان لشبكة اخبار الناصرية، إن “تسجيل الأسلحة سيسهم في الابتعاد عن المسائلة القانونية ضمن مشروع حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدا أن...

