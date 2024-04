بالوثيقة: الصحة توافق على إنشاء وحدات لغسل الكلى في سوق الشيوخ والرفاعي

2024-04-21 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية وافقت وزارة الصحة، اليوم الاحد، على إنشاء وحدات لغسل الكلى في سوق الشيوخ والرفاعي. وبحسب وثيقة صادرة من لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ذي قار، حصلت عليها “شبكة أخبار الناصرية”، فإن “وزارة الصحة وافقت على انشاء وحدات لغسل الكلى بقضاء سوق الشيوخ والرفاعي”. وأشارت الوثيقة إلى،...

