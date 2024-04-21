الأنواء الجوية: أمطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي

2024-04-21 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " يوم غد الاثنين،سيكون الطقس غائماً جزئياً وفي الأقسام الشرقية من البلاد يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً ويتحسن ظهراً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، وفي المنطقة الشمالية ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأضاف أن "يوم الثلاثاء،سيكون الطقس على العموم صحواً مع ظهور بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق، والرياح تنشط في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتصاعد الغبار فيها".

وأشار إلى أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".

ولفت إلى أن "يوم الخميس القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد".