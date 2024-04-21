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التربية تحدد موعد الامتحانات الشفوية لصفوف الابتدائية غير المنتهية

التربية تحدد موعد الامتحانات الشفوية لصفوف الابتدائية غير المنتهية
التربية تحدد موعد الامتحانات الشفوية لصفوف الابتدائية غير المنتهية
2024-04-21 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع
حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد الامتحانات الشفوية لصفوف المرحلة  الابتدائية غير المنتهية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية حددت موعد الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية/ الصفوف غير المنتهية  يوم الخميس   الموافق (2024/5/2) ولغاية يوم الأربعاء (2024/5/8)".
وأضافت أن "يوم السبت يكون ضمن أيام الامتحانات، مع إمكانية إجراء الامتحانات للصفوف الأولية ( الأول والثاني والثالث الابتدائي ) مع موعد الامتحانات الشفوية".



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