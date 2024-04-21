تدشين أول خطوط النقل الجماعي في مدينة الصدر

2024-04-21 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تدشين أول خطوط النقل الجماعي لمدينة الصدر شرقي بغداد.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، دشن أول خطوط النقل الجماعي لمدينة الصدر".وأضاف، أن "هذا الخط هو الخامس من أصل 72 خطاً في العاصمة".وفي وقت سابق وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بفتح خطوط النقل الجماعي كافة في بغداد، وأشار إلى وجود خطة لتشغيل 72 خطاً في العاصمة.وكان مجلس الوزراء، قرر في وقت سابق إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن (30%) من موظفيها عن طريق الحافلات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل/ الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي.