التربية تحدد موعد الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية للصفوف غير المنتهية

2024-04-21 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة التربية، اليوم الاحد (21 نيسان 2024) ان موعد الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف غير المنتهية بالدراسة الابتدائية هو يوم الخميس الموافق الثاني من آيار المقبل.

وبحسب كتاب لمديرية العامة للتقويم والامتحانات، موجه لجميع مديريات التربية في المحافظات عدا إقليم كردستان، واطلعت عليه "بغداد اليوم"، فأن نهاية الامتحانات ستكون في الثامن من الشهر نفسه، على ان يكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات.

الكتاب اكد إمكانية اجراء الامتحانات للصفوف الأولية (الصف الأول الابتدائي والثاني الابتدائي والثالث الابتدائي) مع موعد الامتحانات الشفوية.







