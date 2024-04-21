خلال زيارة أردوغان لبغداد .. قرابة 40 مذكرة تفاهم سيتم توقيعها بين العراق وتركيا

2024-04-21 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت مصادر مطلعة، يوم الأحد، أنه سيتم توقيع العشرات من مذكرات التفاهم في مختلف الجوانب بين بغداد وأنقرة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقررة غدا الأثنين إلى العراق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه خلال زيارة أردوغان الرسمية الى بغداد التي ستبدأ غداً ستشهد توقيع نحو 37 مذكرة تفاهم متعددة الجوانب.

وأضافت أن من أهم المذكرات هي المذكرة الإطارية الإستراتيجية للتعاون بين البلدين، والتي تتفرع منها خمس لجان، وكالاتي: الامنية، المياه، الاقتصادية، الطاقة، النقل.

وكان السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ قد أكد، أمس السبت، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد ستساهم في حل الملفات العالقة بين البلدين الجارين، وستشهد توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية.

وأعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، يوم الأربعاء الماضي، أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق، غدا الأثنين، وهي أول زيارة له منذ العام 2011.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد بوقت سابق، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، في حين لمّح إلى زيارة أربيل بعد بغداد.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مشددًا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم، مردفاً بالقول: "هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضًا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضًا".