مفتن يجدد دعمه المطلق لمنتخبنا الأولمبي في مشواره الآسيوي

2024-04-21 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، دعمه اللا محدود للمنتخب الأولمبي في مشواره ببطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس، والتي تقام حالياً في العاصمةُ القطرية الدوحة .وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اللجنة الأولمبية تسعى لتسخير جميع الإمكانات من أجل المضي قدماً نحو الفوز بإحدى البطاقات المؤهلة الى أولمبياد باريس"، مبيناً أن" المكتب التنفيذي قرر دعم المنتخب الأولمبي بشكل مطلق ومفتوح ومن دون تحفظ وتوفير كل ما يحتاجه للوصول الى الهدف المنشود وهو خطف بطاقة التأهل للأولمبياد المقبل، مشيداً بالفوز الكبير لمنتخبنا الأولمبي في المباراة الأخيرة على نظيره الطاجيكي بأربعة أهداف لهدفين".وأضاف مفتن أن" منتخبنا الأولمبي هو منتخب فتي وأن لاعبينا يمتلكون من الشجاعة ما يؤهلهم لإكمال المشوار الآسيوي "، لافتاً الى أن" المباراة الأولى لم يحالفنا فيها الحظ ولكن قدم لاعبونا مستوى جيداً ونتأمل لهم مستقبلاً كبيراً لرفد المنتخب الوطني بالمواهب والأبطال".