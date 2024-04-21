أمطار في إقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة

2024-04-21 11:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الأحد، هطول الأمطار في معظم محافظات الإقليم خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تكون السماء غائمة بشكل عام في إقليم كوردستان مع بدء هطول الأمطار في محافظة السليمانية وأمطار خفيفة ومتقطعة في أماكن مختلفة".

واضاف البيان ان "الامطار ستسقط في اربيل ودهوك مع الرعد حيث تستقر الأجواء في الليل وتتوقف الأمطار".

وتابع ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة في محافظات اقليم كوردستان هي اربيل 30 ، السليمانية 29 ، دهوك 29، زاخو 30، حلبجة 30، كركوك 32، سوران 26، كرميان 34، حاج عمران 17".