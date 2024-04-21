كردستان تكمل قوائم رواتب الموظفين وتنتظر إطلاقها من بغداد نهاية الأسبوع الجاري

2024-04-21 12:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلن مصدر بوزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، إكمال قوائم رواتب الموظفين بما فيهم البيشمركة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم إكمال القوائم لجميع الموظفين والبيشمركة وبانتظار إطلاق المبالغ من قبل الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن "بغداد سترسل رواتب الموظفين نهاية الأسبوع الحالي بمبلغ يقدر بـ 950 مليار دينار بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى، وسيتم المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم بداية الأسبوع المقبل".

يشار إلى أنه، في حال تم صرف الرواتب قبل نهاية شهر نيسان الحالي فيكون الموظف الكردي قد تسلم 3 رواتب في أقل من 30 يوما، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى.