صالات العراق يدخل لقاء استراليا بشعار الفوز للاقتراب من كأس العالم

2024-04-21 12:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات نظيره الأسترالي في ثالث مواجهاته اليوم الأحد، ضمن المجموعة الثانية في قاعة هوامارك، عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد، وذلك ضمن نهائيات كأس آسيا، المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.

واكد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي عدي صبار، لوكالة شفق نيوز، أن معنويات اللاعبين عالية لمباراة اليوم امام منتخب أستراليا، مبينا انهم عازمون لتحقيق الفوز وبلوغ دور ربع نهائي البطولة .

وقال صبار، شاهدنا مباريات استراليا التي خاضها في البطولة الحالية، وشخص مدرب المنتخب العراقي البرازيلي كاكاو نقاط الضعف والقوة لدى المنتخب الاسترالي ، لافتا ان هدف الجميع ينصب لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لضمان التأهل الى الربع النهائي .

وبين ان الطريق سيكون سالكاً لبلوغ كأس العالم في حال فزنا اليوم وتأهلنا للربع النهائي، موضحا انه في حال فوزنا في المباراة التي سنخوضها في دور ربع النهائي سنضمن تاهلنا لكاس العالم .

وبين ان أربعة منتخبات تتأهل الى كأس العالم مباشرة وهي المنتخبات التي تتأهل لدور نصف نهائي نهائيات آسيا الحالية بغض النظر عن تسلسلها .

وكان المنتخب العراقي فاز في اللقاء الاول على السعودية 5-1 وخسر في الثانية من اوزبكستان 4-1.