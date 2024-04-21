وزير الموارد: سنبحث مع الرئيس التركي منح العراق حصة عادلة وإنهاء ملف المياه

2024-04-21 12:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، عن أبرز الملفات المقرر بحثها مع الرئيس التركي في بغداد، وأشار الى ضرورة منح العراق حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات، وأكد العمل على إنهاء ملف المياه.

وقال ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك العديد من الملفات مع الجارة تركيا سيتم بحثها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيزور العراق يوم غد الاثنين"، مبيناً أن "من بين هذه الملفات، الاقتصادية والأمنية والتجارية والمائية".

وأضاف أنه "تم تهيئة متطلباتنا وما سيتم طرحه على الرئيس التركي في هذا الملف"، مشيراً الى "أننا نعول على هذه الزيارة كثيراً والتي ستكون فيها نتائج إيجابية تخدم العراق وتركيا".

وذكر ،أن "مصالح تركيا في العراق كبيرة جداً، حيث ستحقق مصالح محددة الى الجارة تركيا، كما أنه لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه"، لافتاً الى "أننا نسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات".

وبين أن "الفنيين هم المسؤولون وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة بهذا الاتجاه"، مشدداً على ضرورة "أن تكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا ولدينا تنسيق بذلك".

وأكد على ضرورة "إنهاء ملف المياه حتى نؤسس لتنمية العلاقات مع تركيا وكل جيراننا".