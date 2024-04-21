المالية تباشر بإطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر نيسان

2024-04-21 12:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر نيسان الجاري".

ودعت الوزارة، وفقاً للبيان "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".