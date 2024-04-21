إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر نيسان

2024-04-21 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد (21 نيسان 2024) المباشرة بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة، لشهر نيسان الجاري.

وبحسب بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، فأن دائرة المحاسبة باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية، لهذا الشهر، ودعت وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم.

الوزارة دعت وحدات الإنفاق في دوائر الدولة، الى مراعاة الإلتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها وإستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة.