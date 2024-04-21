رئيس الجمهورية يبحث مع السفير التركي "ترتيبات" زيارة أردوغان إلى بغداد

2024-04-21 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، مع السفير التركي علي رضا كوناي الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي إلى العراق والمقررة يوم غد الاثنين.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته "بغداد اليوم"، فأن رشيد استقبل كوناي في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال اللقاء، التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، حيث أكد رشيد أهمية تدعيم العلاقات والتعاون بين بغداد وأنقرة، وتعزيز العمل المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، كما أبدى تطلع العراق إلى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الصعد، والحرص على إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

من جانبه، أعرب السفير علي رضا كوناي عن سعي بلاده لتوطيد التعاون والتنسيق المتبادل للخروج بتفاهمات مشتركة بشأن المسائل بين البلدين والقضايا الإقليمية.