الداخلية تعلن اعتقال قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار

2024-04-21 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، إلقاء القبض على قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في 3 آذار الماضي ارتكب أحد المجرمين جريمة اطلاق النار على مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار الشهيد (اللواء عزيز شلال جهل الشامي) أثناء فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار".

وبينت، أنه "بعد جهود استخبارية وعمل ميداني من قبل الأبطال في وزارة الداخلية تم التوصل إلى الجاني يوم 20 نيسان 2024 ليكون في قبضة رجال مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار وخلية الصقور الاستخبارية أثناء محاولة الهروب من المحافظة والقبض عليه في سيطرة مدخل الناصرية الغربي (سيطرة البطحاء) حيث اعترف بارتكابه هذه الجريمة وصدقت أقواله ابتدائياً وقضائياً".



