2024-04-21 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لم تعرف في قاموسها السكوت عن القصاص العادل من المجرمين، بل تعمل ليلاً ونهاراً لإحقاق الحق بخطوات ثابتة، ففي 3 آذار الماضي ارتكب أحد المجرمين جريمة نكراء بعد أن سولت له نفسه إطلاق النار على مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار الشهيد الشجاع (اللواء عزيز شلال جهل الشامي) أثناء فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار".

وأضاف البيان "بعد جهود استخبارية وعمل ميداني، تم التوصل إلى الجاني ليكون في قبضة مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار وخلية الصقور الاستخبارية أثناء محاولة الهروب من المحافظة والقبض عليه في سيطرة مدخل الناصرية الغربي (سيطرة البطحاء)"، مشيراً الى أن "المجرم اعترف بارتكابه هذه الجريمة وصدقت أقواله ابتدائياً وقضائياً".