تدشين مركز مخصص للذكاء الاصطناعي في اقليم كوردستان (صور)

2024-04-21 13:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرى في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، صباح اليوم الأحد، حفل افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي الذي أقيمت مراسمه في جامعة كوردستان.

وفي المراسم التي حضرها محافظ اربيل أوميد خوشناو، و رئيس جامعة كوردستان، وأساتذة الجامعة وعدد من الطلبة حيث تم تقديم عدة ندوات حول أهمية افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي.

وبهذا الصدد ذكر بيان صادر عن مكتب محافظ اربيل، أن الهدف من تطوير الذكاء الاصطناعي في إقليم كوردستان بشكل عام وأربيل بشكل خاص، هو الاستمرار في التقدم التكنولوجي الكبير في العالم، لأن الذكاء الاصطناعي في نمو مستمر لتستفيد منه الصناعات المختلفة، كما أن الأجهزة أكثر ارتباطاً بالعمليات الحسابية. في مجالات علوم الكمبيوتر واللغويات وعلم النفس.

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم التأكيد خلال حفل الافتتاح على الاهتمام الخاص ببرمجة اللغة الكوردية في هذا المركز، بحيث تكون هذه اللغة إلى جانب اللغات الحية في المجالات العلمية.