2024-04-21 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد، نظيره الأسترالي في المباراة التي تحتضن أحداثها قاعة هوامارك في العاصمة التايلندية بانكوك، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم في أوزبكستان 2024.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" معنويات اللاعبين عالية والفريق على أتم الجاهزية لمواجهة المنتخب الأسترالي، وأن أعضاء الجهازين الفني والإداري عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية والوصول الى دور ربع النهائي خصوصاً مع وجود رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال الذي شكل وجوده حافزاً ودعماً كبيراً للفريق ".

وأضاف صبار، أن" الفريق أنهى استعداداته لمباراة اليوم بقيادة البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو الذي حدد نقاط القوة والضعف لدى الخصم كما حلل أبرز الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة"، لافتاً الى أن" تشكيلة المنتخب مكتملة ولا نعاني أي غيابات ولا توجد إصابات أو حرمان".