2024-04-21 13:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار (اللواء عزيز شلال جهل الشامي) أثناء فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح ضمن المحافظة التي تقع جنوبي العراق وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بعد جهود استخبارية وعمل ميداني من قبل الأبطال في وزارة الداخلية تم […]

ظهرت المقالة خلال محاولة الهرب من المحافظة.. الإطاحة بقاتل مدير استخبارات ذي قار أولاً على Eishan.