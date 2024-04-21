2024-04-21 13:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تنطلق عصر اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات تحتضنها ملاعب أربيل وميسان والبصرة. حيث يحل المتصدر فريق الشرطة ضيفاً على أربيل، في رحلة محفوفة بالمخاطر إذ يسعى القيثارة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى الرقم 5 في الجولة السابقة، من أجل تعزيز […]

ظهرت المقالة انطلاق الجولة 23 من دوري نجوم العراق وعين الشرطة على الصدارة من أرض أربيل أولاً على Eishan.