2024-04-21 13:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل فتاة مراهقة على يد زوجها طعناً بسكين ثم قام بذبحها، بعد سلسلة من التعنيف، وذلك لأسباب لا تزال مجهولة، مبيناً أن الجريمة وقعت في حي العدل وسط بغداد. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “شاباً أقدم على قتل زوجته، وهي ابنة عمه، من مواليد 2006، بعد أن قام بتعنيفها […]

ظهرت المقالة طعنها في كل مكان من بطنها ثم ذبحها.. شاب يقتل زوجته “المراهقة” وسط بغداد أولاً على Eishan.