الداخلية تعلن القبض على قاتل مدير استخبارات ذي قار اللواء عزيز الشامي

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على قاتل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أنه “في 3 آذار الماضي ارتكب أحد المجرمين جريمة اطلاق النار على مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار الشهيد (اللواء عزيز شلال جهل الشامي)...

