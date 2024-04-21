أربيل يؤجل حسم اختيار مدربه لما بعد مباراة الشرطة ويكلف المساعد بقيادتها

2024-04-21 13:24:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل، أن المدرب المساعد عبد القادر حسين حالياً سيقود مباراة الفريق مؤقتاً أمام الشرطة اليوم الأحد.

وقال عضو إدارة النادي موسى محسن لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة لم تتوصل الى اتفاق مع المدرب قحطان جثير لقيادة كرة اربيل للادوار المقبلة"، مضيفاً أنها "كلفت المدرب المساعد عبد الخالق حسين لقيادة الفريق حالياً".

واضاف ان "الادارة وضعت على طاولتها عدداً من المدربين لقيادة الفريق لاختيار الأفضل لقيادة كرة اربيل".

واوضح ان "الادارة ستحدد بعد مباراة فريقنا أمام الشرطة، المدرب الذي سنتفق معه لقيادة فريق اربيل في الادوار المقبلة من منافسات دوري نجوم العراق".

واشار محسن الى ان "مباراتنا اليوم أمام الشرطة حساسة لأنها أمام المتصدر، ولا نريد أن نفقد مزيداً من النقاط ، مبينا ان "ثقتنا عالية باللاعبين والمدرب، ونأمل ان يقدم فريقنا مستوى جيداً ويحقق نتيجة ايجابية تسعد جمهور اربيل".

ويحتل فريق اربيل بعد انتهاء الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق الترتيب الـ 14 برصيد 23 نقطة.