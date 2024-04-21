وزير النقل: عازمون على إيصال الباص الأحمر الى جميع مناطق بغداد

2024-04-21 14:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الاحد، الخط الخامس للنقل الجماعي في العاصمة بغداد.

وقال وزير النقل في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن وزارة النقل مُتمثلة بالشركة العامة للمسافرين والوفود، باشرت تفعيل الخط الخامس للنقل الجماعي في العاصمة بغداد.

وأضاف ، انه "تم افتتاح مسار خط (46) وهو الخط الأول لهذه المنطقة، حيث يبدأ من ساحة الطيران ثم مجسر قرطبة مروراً بمول النخيل، ثم ساحة وهران، ثم ساحة الحمزة انتهاء بشارع الفلاح ساحة (55)".

وتابع السعداوي، ان ⁠مدينة الصدر من أكثر المناطق كثافة بالسُكان، مؤكدا ان وزارة النقل عازمة على افتتاح ثلاثة أو أربعة خطوط جديدة قريبا خدمةً لأهالي المنطقة.

واكد، ان تنشيط قطاع النقل الجماعي يجري بدعم وتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، والذي سيشمل كافة المحافظات.

وعدّ السعداوي، خط باب الشرقي _ ساحة مظفر من الخطوط الحيوية، كونه يخدم مناطق مهمة في بغداد، ويستهدف ذوي أصحاب الدخل المحدود، وطلبة الكليات والمعاهد، والعاملين في المعامل والمصانع.

ونوه الوزير الى أن "وزارة النقل عازمة على تشغيل أسطولها بالكامل، وتفعيل النقل الجماعي في العاصمة بغداد، إذ نسعى لافتتاح (72) خطاً".

بدوره، قال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين، خلال حفل الافتتاح إن اسطول وزارة النقل يتكون من (600) باص ذات الطابقين و(300) باص ذات طابق واحد.

وأوضح، أنه تم افتتاح (43) خطا، من بينها (24) خطا في العاصمة بغداد، والباقي موزعة على المحافظات.

وأشار الى ان هناك خطة متكاملة يشرف عليها وزير النقل لاستكمال توزيع الخطوط على مناطق محافظة بغداد كافة، مبينا انه ⁠"توجهنا الى المناطق الأكثر اكتظاظا الا وهي مدينة الصدر.

وبحسب المدير العام، فإن هناك خطا سيتم افتتاحهُ داخل جامعة بغداد، بتوقيتات معينة، وسيكون مخصصا لخدمة الطلبة.

ونبه الى ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لديها خطة متكاملة للمباشرة في تفعيل الدفع الالكتروني (POS) في باصات الشركة، اضافة الى المركبات العاملة في مطار بغداد.