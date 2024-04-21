المندلاوي يدعو الشركات النمساوية إلى الاستثمار في العراق

2024-04-21 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، الشركات النمساوية إلى الاستثمار في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل سفير جمهورية النمسا لدى العراق، أندريا ناسي، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل".

وأضاف، أن "اللقاء، بحث مستجدات المشهد المحلي، والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، والتأكيد على ضرورة تطوير العلاقات العراقية النمساوية في المجالات كافة، فضلاً عن بحث إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين".

ووجه المندلاوي، "دعوة للشركات النمساوية إلى الاستثمار في العراق، والاتفاق على استحداث لجنة للصداقة البرلمانية".