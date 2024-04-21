القاضي زيدان: التعاون الدولي بين السلطات القضائية ليس مجرد خيار بل ضرورة ملحة

2024-04-21 14:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (21 نيسان 2024) أن التعاون الدولي بين السلطات القضائية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة في ظل التحديات العابرة للحدود التي نواجهها من الجريمة المنظمة والارهاب إلى النزاعات التجارية والمالية

بيان لاعلام القضاء، تلقته "بغداد اليوم"، اوضح الى ان القاضي زيدان ألقى كلمة خلال مشاركته مع وفد قضائي في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية والذي تستضيفه جامعة قطر، اشار فيها الى أن الاتفاقيات الدولية والمبادرات المشتركة أظهرت أن العمل المتحد يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية وعدالة.

وأشاد زيدان بالمنتدى، واكد بأنه يلعب دورا هاما في تعزيز التعاون بين المحاكم التجارية في مختلف انحاء العالم، فمن خلاله يتم تبادل افضل الممارسات في مجال التقاضي التجاري"، مضيفا بأن "التعاون الدولي في المجال القضائي يعكس الالتزام المشترك بسيادة القانون والعدالة الناجزة، ويعزز من القدرة على مواجهة التحديات القانونية العالمية بروح من التعاون والتفاهم المتبادل من خلال الإشارة إلى بعض النقاط المهمة التي تكرس وتعزز التعاون بين السلطات القضائية وهي: (أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالبشر- ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين السلطات القضائية في مختلف الدول من أجل تعزيز العدالة وكفاءة أنظمة العدالة- أهمية تطوير آليات فعالة لتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة– صياغة توصيات للمؤتمر حول افضل السبل لتعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية).

وتقام فعاليات المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية والذي تستضيفه جامعة قطر، بحضور رئيس مجلس القضاء في قطر الدكتور محمد المهندي ووزير العدل القطري السيد إبراهيم بن علي المهندي وعدد من رؤساء القضاء في الدول الاعضاء للمنتدى ونخبة مميزة من القضاة والخبراء القانونيين من مختلف انحاء العالم.