هاشم رضا: مواجهة أربيل صعبة وسنخوضها بشعار الفوز

2024-04-21 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد مدير كرة الشرطة هاشم رضا ،أن مباراة فريقه أمام أربيل سيكون عنوانها الفوز وتعزيز الصدارة رغم صعوبة المهمة .

وقال رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" لاعبي القيثارة سيدخلون المواجهة بخيار الفوز والعودة بالنقاط الثلاث وتعزيز الصدارة التي اعتلاها فريقنا باستحقاق بعد المستوى الكبير الذي ظهر به الفريق خلال الأدوار السابقة" مبيناً أن" المواجهة لن تكون سهلة كونها ستقام على أرض الخصم وبين جماهيره".

وأضاف رضا أن" الفريق خاض تدريباته المكثفة والآن على أتم الجاهزية وجميع اللاعبين بصحة جيدة باستثناء أحمد يحيى الذي سيغيب عن اللقاء لعدم الجاهزية وكذلك المهاجم البرازيلي لوكاس سانتوس"، مشيراً الى أن" اللاعبين يمرون بمرحلة جيدة ومعنويات مرتفعة خصوصاً بعد النتائج الإيجابية التي تحققت في المسابقة".

وتابع رضا أن" الجهازين الفني والإداري لديهما الثقة بالفريق في إنجاز المهمة ومواصلة سكة الانتصارات ، والتعامل مع جميع المباريات على أنها نهائية ".