السعداوي: عازمون على افتتاح جميع خطوط النقل الجماعي في بغداد

2024-04-21 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

فصل وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، مسارات خط النقل الجماعي باب الشرقي - مدينة الصدر، والذي تم تدشينه صباح اليوم، وفيما أكد عزم الوزارة على افتتاح جميع خطوط النقل الجماعي في بغداد، كشف عن خطة لتشغيل أسطول الوزارة البالغ 600 حافلة لتفعيل النقل الجماعي.

وقال السعداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بدعم وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت وزارة النقل ممثلة بشركة المسافرين والوفود تفعيل النقل الجماعي في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات".

وأضاف أنه "تم افتتاح الخط الأول وهو مسار خط 46 باب الشرقي - مدينة الصدر"، منوهاً بأن "مدينة الصدر تعد من أكثر مناطق بغداد كثافة سكانية وبحاجة إلى أفضل خدمات".

ولفت إلى أن "الخط الذي تم افتتاحه سيخدم شريحة كبيرة من سكان بغداد وأصحاب الدخل المحدود وكذلك طلاب الجامعات والمعاهد والعاملين في المصانع".

وأوضح أن "الخط يبدأ من ساحة الطيران ومجسر قرطبة ومن ثم مول النخيل وساحة وهران، فضلاً عن ساحة الحمزة وشقق الحبيبية ومدخل شارع الداخل شارع الفلاح ومن ثم ساحة 55، أما العودة فستكون من ساحة 55 ثم ساحة المظفر وساحة وهران وقناة الجيش ثم مول النخيل ووزارة النفط ومجسر قرطبة إلى ساحة الطيران".

وأكد، "عزم الوزارة على افتتاح جميع خطوط النقل الجماعي في بغداد والتي يصل عددها إلى 72 خطاً"، لافتاً إلى أنه "تم افتتاح 24 خطاً من بين 72".

وأشار إلى "افتتاح 44 خطاً في بغداد وبقية المحافظات"، لافتاً إلى "مساعي الوزارة لتفعيل النقل الجماعي بالكامل في بغداد والمحافظات وتشغيل أسطول الوزارة البالغ 600 حافلة".