وزير التعليم يعلن افتتاح مجمع السلام للأقسام الداخلية ببغداد

2024-04-21 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – ستار زاجي

أعلن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الأحد، عن افتتاح مجمع السلام للأقسام الداخلية لجامعة بغداد بعد إنجاز أعمال الترميم فيه.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم افتتاح مجمع السلام للأقسام الداخلية لجامعة بغداد من أجل تقديم الخدمة الجيدة لأبنائنا الطلبة"، مبيناً أن "تأهيل المجمع من المشاريع المتلكئة لأكثر من 4 سنوات".

وأضاف أنه "بجهود جامعة بغداد والأقسام الداخلية وجهاز الإشراف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم إنجاز تأهيل المجمع وافتتاحه"، لافتاً الى أن "أولوية الوزارة هو بناء الأقسام الداخلية أو ترميمها".

وأكد "سوف تكون هناك حملة كبيرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأقسام الداخلية في الجامعات الأخرى سواء من ناحية الترميم أو إنشاء أقسام داخلية جديدة".