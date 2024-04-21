الداخلية تقرر اخراج منتسب من الخدمة بسبب سوء السلوك

2024-04-21 14:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية/ المنطقة الثالثة، حكماً بحق منتسب مرور تشاجر مع منتسب آخر من قوات الشرطة الاتحادية بالحبس الشديد سنة وستة أشهر مع إخراج من الخدمة، فيما حكمت على أحد منتسبي مفرزة الشرطة الاتحادية بغرامة مالية لمخالفته قوانين السير المروري وقررت الإفراج عن المنتسب الثالث الذي كان يرافقه. وقالت وزارة الداخلية في بيان ان القرار جاء بعدما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد منتسبي المرور ومفرزة من قوات الشرطة الاتحادية ترجلوا من عجلتهم وتشاجروا فيما بينهم في أحد تقاطعات منطقة المنصور في العاصمة بغداد أمام أنظار المواطنين. وبعد إجراء التحقيق بهذا الحادث وإحالتهم