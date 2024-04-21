الصين تسمح لوسائل الإعلام بزيارة أكاديمية فرضت عليها قيود صارمة

2024-04-21 14:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

سمحت أكاديمية غواصات تابعة للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، الاحد، لمجموعة تضم ممثلي شركات إعلام دولية بزيارة مقرها. ويأتي ذلك قبل يوم من افتتاح الندوة البحرية رقم 19 لغرب المحيط الهادئ. وعلى الرغم من القيود الصارمة المفروضة على الوصول، وعدم السماح بمشاهدة أي تدريبات بحرية، كانت هذه فرصة نادرة لوسائل الإعلام الدولية لزيارة مثل هذا المعهد العسكري الحساس، خاصة وسائل الإعلام الغربية. وتأسست الأكاديمية عام 1953، وقامت بتدريب أكثر من 100 ألف ضابط وجندي بالبحرية الصينية، وأكثر من 80 بالمائة من موظفي الغواصات تخرجوا أو تلقوا تدريبات فيها، بحسب صحيفة الشعب اليومية الرسمية الصينية. وقال الأدميرال تشين شيو شي،