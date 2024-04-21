2024-04-21 14:36:07 - المصدر: منصة إيشان

استكملت وزارة التربية استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات النهائية، فيما أكدت أنَّ التوقيتات التي حددت مسبقاً ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لجريدة “الصباح” تابعها منصة “ايشان”: إنَّ الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي 2023 ــ 2024، لافتاً إلى انه “ستكون هناك […]

ظهرت المقالة التربية: توقيتات الامتحانات ثابتة ولم يطرأ تغيير أولاً على Eishan.