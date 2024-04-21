2024-04-21 14:55:55 - المصدر: سامسونج

تي إم روه، رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة سامسونج للإلكترونيات

بالنسبة لي يعدّ ابتكار منتج جديد وطرحه في السوق مصدر شغف وإلهام مستدام، وفي كل مرة أشرع فيها في هذه الرحلة، أفكر فيما إذا كان المنتج الجديد سيترك بصمة مميزة لدى العملاء، ويكون له تأثير إيجابي على حياتهم.

عند تفحص عملية تطوير المنتج بعمق، نجد أن التصميم يعزز ريادة التقنيات المبتكرة، بينما تُحول التكنولوجيا مفاهيم التصميم إلى حقائق ملموسة. وعندما يتناغم التصميم والتكنولوجيا في تناسقٍ تامٍ، حينها فقط يمكننا تطوير منتج يوفر قيمة حقيقية لمستخدمينا. وتُظهر شركة سامسونج للإلكترونيات مهارة استثنائية في التنسيق بين التصميم والتكنولوجيا المتطورة، وتسعى باستمرار لتطوير منتجات تندمج بسلاسة في الحياة اليومية لعملائنا.

وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، قمنا بتجديد رؤيتنا وفلسفتنا في التصميم ونحن نتطلع إلى عام 2030. "هوية التصميم لدى سامسونج 5.0 (DI 5.0): أساسي ومبتكر ومتناغم"[1]؛ تعكس الاتجاه الجديد الذي سيشكل المستقبل الذي نطمح إليه.

فلسفة التصميم لدى سامسونج؛ تحوّلٌ مستمر نحو الابتكار

يتعاون أكثر من 1500 مصمم عبر استوديوهات التصميم العالمية السبعة التابعة لشركة سامسونج، للتعامل مع التحديات اليومية التي يواجهها العملاء، الذين يمثل كل منهم ثقافات مختلفة مع تفضيلاتهم وأذواقهم الخاصة. ووسط هذه الجهود تبرز فلسفة التصميم لدى سامسونج "إلهام من البشر، لنصنع المستقبل" والتي التزمت بها الشركة منذ تأسيسها في عام 1996.

ومع تطور أنماط الحياة والتجارب، فإننا ندرك الحاجة إلى تكييف هوية تصميمنا وتحسينها وفقًا لذلك. إنّ "هوية التصميم لدى سامسونج 5.0: أساسي ومبتكر ومتناغم" تلخص رؤيتنا للمستقبل حتى عام 2030. ومن الآن فصاعدا، يظل التزامنا بتقديم الهواتف الذكية والتلفزيونات والثلاجات وغيرها من الأجهزة التي تجسد هذه العقلية المتجددة.

أساسي، ومبتكر، ومتناغم؛ ماذا يعني ذلك؟

التصميم الأساسي؛ يؤكد على الغرض الأساسي للمنتج ووظيفته، مع إعطاء الأولوية لتجربة مستخدم محسنة من خلال التخلص من العناصر غير الضرورية. وفي هذا العام، تجسد أحدث سلسلة هواتف Galaxy S24 هذه النهج، مما يوفر للمستخدمين تجربة هاتف محمول سلسة بمظهرها الانسيابي وإطارها النحيف. بدورها تبدو تلفزيونات سامسونج بتصميم Infiniti Air وكأنها تطفو في الهواء، مما يخلق تجربة مشاهدة غامرة. أمّا الغسالة والمجفف في آن واحد فتعمل على زيادة كفاءة المساحة من خلال تصميم أنيق وبسيط.

التصميم المبتكر؛ يقدّم تحسينات ذات مغزى تؤثر بشكل كبير على حياة عملائنا اليومية، وتتجاوز مجرد الحداثة. على سبيل المثال، يستخدم تلفزيون سامسونج المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذه التقنية المتقدمة لترقية الصور منخفضة الدقة إلى جودة مذهلة تبلغ 8K تلقائيًا. وبالمثل، تحدد المكنسة الكهربائية الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنواع الأرضيات والعناصر ومساحات المعيشة بذكاء لتحقيق كفاءة التنظيف المثالية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الترجمة المباشرة Live Translate على الهواتف الذكية على تسهيل التواصل السلس من خلال توفير الترجمات في الوقت الفعلي، وكسر حواجز اللغة على الفور. إنّ هذه الأجهزة والمنتجات تُجسّد مزيجًا من الابتكار والبراعة.

التصميم المتناغم؛ يُجسّد التطلع إلى دمج المنتجات بسلاسة مع المجتمع والبيئة والقيم الإنسانية. تعمل منظومة SmartThings على تعزيز الراحة من خلال دمج المنتجات وتوصيلها بسهولة، مما يتيح للمستخدمين التحكم فيها عن بعد. وفي نفس الوقت، فإن مكبر الصوت Music Frame من سامسونج القابل للتخصيص، يندمج بسهولة مع أي ديكور داخلي. نحن نمنح الأولوية للتصميمات التي تتوافق مع الحياة اليومية للمستخدمين، مع التركيز على التكامل بدلاً من لفت الانتباه للجهاز ذاته، وتوجه هذه الفلسفة سعينا المستمر لتحقيق التميز في التصميم.

مستقبل يزخر بالإمكانات غير المحدودة

نلتزم في سامسونج بدعم فلسفتنا الأساسيّة، وترسيخ الابتكار المستدام، وتطوير تصاميم يمكنها التناغم بسلاسة مع حياة المستخدمين. إن هدفنا هو تمكين العملاء في جميع أنحاء العالم وتحسين حياتهم من خلال تقديم تجارب مفيدة، بغض النظر عن منتجات سامسونج التي يختارونها.

وخلال أسبوع ميلانو للتصميم 2024، ندعوكم لاستكشاف معرضنا الذي يحمل شعار "التوازن المستحدث" Newfound Equilibrium، حيث سنكشف النقاب عن رؤية ملهمة لمستقبل أكثر إشراقًا، مستقبل يحقق التوازن المثالي بين الإنسانية والتكنولوجيا. انضم إلينا في 16 أبريل حيث نبدأ رحلة نحو مستقبل يزخر بالإمكانات غير المحدودة.

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[1]سلسلة هويات تصاميم سامسونج

Design Identity 1.0 (2001-2005): Simplicity with Resonance

Design Identity 2.0 (2006-2010): Create an Emotional Journey

Design Identity 3.0 (2011-2018): Make It Meaningful

Design Identity 4.0 (2019-2022): Be Bold. Resonate With Soul.

Design Identity 5.0 (2023-2030): Essential∙Innovative∙Harmonious.