توقعات بدخول 10 ملايين سائح لكوردستان هذا العام

2024-04-21 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الأحد، ارتفاع نسبة السائحين الأجانب الداخلين الى الإقليم في الأعوام الثلاثة الماضية، متوقعة دخول 10 ملايين سائح لكوردستان هذا العام.

وقالت رئيسة هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان أمل جلال، خلال مؤتمر صحفي عقدته في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، "وفقا للخطة الثمانية التي وضعناها وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استطعنا زيادة أعداد السائحين في كل عام مليونين حتى وصل عدد السائحين العام الماضي الى 8 ملايين سائح ومن المتوقع أن نصل هذا العام إلى 10 ملايين سائح".

واضاف ان "عدد السائحين الأجانب من خارج البلاد ارتفع هو الآخر ووصل إلى نسبة 25٪ خلال الأعوام الثلاثة الماضية ونحن مستمرون بالعمل لزيادة النسبة، مشيرة إلى أن "هذا الزيادة في أعداد السائحين ساهم في زيادة الواردات المالية".

وبينت جلال ان "للحركة السياحية متطلبات خدمية وترويجية فتوفر الخدمات من طرق واماكن سياحية وخدمات بلدية وأمن يسهم في جذب السائحين إضافة إلى الترويج الملائم".

ودعت رئيسة الهيئة جميع الوزارات ذات العلاقة إلى "توفير الخدمات للأماكن السياحية وتوفير الأمن الكافي كما وطالبات من وسائل الاعلام ان تلعب دور المروّج إضافة لدورها المميز في نقل الصورة عن الإقليم".

وأشارت الى "ربط القطاع السياحي بالقطاع الزراعي وبإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني من خلال توفير مناخ زراعي ملائم تتوفر فيه الأجواء الزراعية والمنتجات المحلية للسائحين والوافدين".