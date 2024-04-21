لجنة نيابية تحدد موعد تنفيذ قانون العمل والتقاعد الاجتماعي

2024-04-21 15:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية امير المعموري، يوم الأحد، عن موعد دخول قانون العمل والتقاعد الاجتماعي حيز التنفيذ، مبيناً أن القانون يركز على العمال ممن يعملون في الشركات والمصانع، وأصحاب الأعمال الحرة.

وقال المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون العمل والتقاعد الاجتماعي للعمال بدخل بالعمل ويكون حيز التنفيذ في الأول من شهر ايار المقبل، بإمكان العمال التسجيل والدخول بقاعدة البيانات بشكل رسمي".

وأضاف، أن "القانون يركز على العمال ممن يعملون في الشركات والمصانع، ويركز أيضاً على من يعملون بالمهن الحرة، فهناك ضمان اختياري وبامكان التسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي".

ولفت المعموري إلى أن "الحكومة تدعم هذا القانون من خلال المساهمة في هذا الصندوق بنسبة الاستقطاعات التقاعدية، بالإضافة إلى أن هناك توقيفات تقاعدية أساسية لكل عامل".

وتكمن أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في 3 كانون الأول 2023، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.