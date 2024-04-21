بسبب واقعها الخدمي.. مجلس البصرة يستجوب قائممقام القرنة ويستضيف مدير البلدية

2024-04-21 15:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة البصرة عماد المطوري، يوم الأحد، عن قرارات مجلس المحافظة بشأن الواقع الخدمي لقضاء القرنة بعد خروج تظاهرة للأهالي تطالب بالخدمات، مؤكداً أن المجلس قرر استجواب قائممقام القرنة واستضافة مدير بلدية القضاء.

وقال المطوري، لوكالة شفق نيوز، إن الاحتياجات في قضاء القرنة بمحافظة البصرة نتيجة تأخر تنفيذ الخدمات وخاصة بعد سقوط أطفال راحوا ضحايا في مستنقع مائي، وهذا تسبب في استياء شعبي نتيجة هذا الحادث".

وأضاف أن "مجلس محافظة البصرة عقد جلسة بخصوص الحادثة والاحتياجات في القرنة بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني، وأن القرارات التي اتخذها المجلس نصت على استجواب قائممقام القرنة في الأسبوع المقبل، واستضافة مدير البلدية لمناقشة الواقع الخدمي في القضاء".

ولفت المطوري إلى أن "العيداني سيتواجد خلال الفترة القادمة في قضاء القرنة مع دخول الشركات الإستثمارية التقديم الخدمات واعادة الاعمار في القضاء".

ويذكر أن قضاء القرنة بمحافظة البصرة، شهد صباح اليوم الأحد، تظاهرات حاشدة ونصب خيم الاعتصام وإغلاق بوابة حقل القرنة الأول للمطالبة بالخدمات.

وشهد قضاء القرنة في محافظة البصرة، مساء الخميس 14 آذار الماضي، وفاة طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات، غرقاً في حفرة مياه تعود لمشروع مجاري القرنة، في حي الجمعة.

والحادث وقع عندما سقط أحد الطفلين في الحفرة التي امتلأت بالمياه نتيجة كسر أنبوب مجاور لمياه الإسالة، فحاول الطفل الثاني إنقاذ صديقه لينتهي بهما المطاف إلى الغرق.