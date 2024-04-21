النفط: غاز الشمال تنجز أعمال الصيانة واستبدال الشعلة الرئيسية بوقت قياسي

2024-04-21 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، ان انجاز شركة غاز الشمال أعمال الصيانة واستبدال الشعلة الرئيسية بوقت قياسي، مبينة انها تهدف إلى ادامة واستقرار العملية الانتاجية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر في بيان تلقته وكالة الانباء العرقية (واع)، ان "شركة غاز الشمال انجزت أعمال الصيانة واستبدال الشعلة الرئيسية بوقت قياسي"، مبينا ان "أعمال الصيانة تهدف إلى ادامة واستقرار العملية الانتاجية، لتحقيق انسيابية عالية في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بالغاز الجاف وبمعدل كميات تترواح من (250-280) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)".

وأضاف صابر ان "عمليات التأهيل تمت بالجهد الوطني"، مشيرا الى ان "جهاز الشعلة (الفلير) والأجهزة والمعدات اللازمة تم اعتمادها وتجهيزها وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل احدى الشركات العالمية المتخصصة الرصينة".

من جانبه، قال مدير عام شركة غاز الشمال احمد عبد المجيد وفقا للبيان ان "الجهد الوطني من الهيئة الهندسية والفنية والطاقة والانتاج والمواد في الشركة والجهات الساندة لها قد حققت انجازاً مهماً في عمليات استبدال رأس الشعلة (الفلير) لمجمع معالجة الغاز الرئيس في شركة غاز الشمال، الذي يمثل مفصلاً مهماً في عمليات الصيانة الدورية، إلى جانب تأهيل كابسة البروبان وتنظيف وصيانة الاوعية والخزانات وتبديل مقاطع الانابيب المتضررة"، لافتا الى ان "عمليات الصيانة تهدف إلى استدامة العملية التشغيلية واستقرار عمليات المعالجة والتجهيز للجهات المستفيدة".

وتابع ان "المجمع يقوم بمعالجة واستثمار الغاز المصاحب لحقول شركة نفط الشمال، ومن ثم القيام بعمليات تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية والجهات المعنية الأخرى".