تهديدات وتصرفات "صبيانية".. رسالة "مهمة" للسوداني وتحذير من الانزلاق

2024-04-21 15:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

وجه المرشح المستقل لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، رسالة وصفها بـ "المهمة" لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محذرا من انزلاق الأوضاع الى ما لا يحمد عقباه في المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تلكأ تشكيل حكومة ديالى المحلية لاكثر من 3 اشهر خلق تراشقًا إعلاميا ساخنًا بين اطراف عدة قد يقود الى ما لا يحمد عقباه في ظل توتر بات مصدر قلق لكل الشرائح دون استثناء".

وأضاف التميمي، انه "يوجه رسالة مهمة لرئيس مجلس الوزراء بالتدخل في ملف ديالى وإدارة مبادرة اسوة بما يحدث في كركوك من خلال جمع كل الأطراف في بغداد والمضي بخارطة طريق تنهي عقدة تشكيل الحكومة المحلية مع تأمين الحماية لكل المرشحين لمنصب المحافظة وخاصة المستقلين"، معللا الأسباب، "لأننا نتعرض الى تهديدات وضغوط وصلت الى منعنا من الدخول الى احدى جلسات مجلس ديالى والتي عقدت في العاصمة قبل أسابيع".

وأشار الى ان "حماية المبدأ الديمقراطي يقع على عاتق الحكومة والأجهزة الامنية والتراشق الإعلامي وصل ذروته ونخشى من تصرف صبياني هنا وهناك قد يقود الى اضرام الحرائق في ديالى ككل"، لافتا الى ان "تدخل السوداني مهم من اجل تفادي انزلاق الامور الى مراحل لا يرغب بها الأهالي".

ودعا التميمي نخب ديالى العشائرية والاجتماعية الى "اخذ موقف حازم من الدعوات التي تطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تريد الفرقة واثارة الفتن بين مختلف المكونات وان تسعى لرفع شعار ديالى عشيرة واحدة كما دعا اليها زعيم عشائر بني تميم المرحوم يحيى الحسن قبل عقود في مأثرة تاريخية تكرس مبدا وحدة الصف ونبذ الفرقة".

وكانت مجاميع مسلحة بعجلات مظللة، هاجمت، يوم الاثنين (15 نيسان 2024)، مضيف "الكروي" لمحاولة ثنيهم عن التصويت لصالح مرشح بعينه بمجلس المحافظة، بحسب بيانهم.

إضافة الى تهديد عدد من الأعضاء في المجلس والنواب من الذين يؤيدون مرشح دون غيره، مما اضطرهم الى اصدار بيانات استنكار واستنجاد بالقوات الامنية.



