كلاسيكو الأرض.. البارسا يطمح للثأر من الميرنغي في "صراع التتويج" اليوم

2024-04-21 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة حول العالم، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، صوب ملعب سانتياجو بيرنابيو، حيث يستقبل فريق ريال مدريد الاسباني غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني 2023-24.

ويدخل كلا الفريقين المباراة ، حيث يعيش ريال مدريد أسعد أوقاته بإقصاء مانشستر سيتي "حامل اللقب" والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما ودع برشلونة المسابقة من ربع النهائي بخسارة قاسية على يد ضيفه باريس سان جيرمان (1-4).

وتمثل تلك المواجهة أهمية كبيرة للفريقين في صراع التتويج بلقب الدوري، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 78 نقطة بعد 31 جولة، ويتواجد البارسا في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

ويحتاج برشلونة إلى حسم الكلاسيكو لصالحه، من أجل تقليص الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط فقط، لكن فوز الميرنجي سيقرب كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي كثيرًا من حسم لقب الليجا، لأن الفارق وقتها سيصبح 11 نقطة.

ويمتلك ريال مدريد، رقما مميزا يضاعف من ثقته قبل كلاسيكو الليجا، حيث لم يخسر أبدًا منذ سقوطه في الجولة السادسة أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة (1-3) على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ورغم ذلك، لن تكون مهمة ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سهلة في تعطيل قطار برشلونة بالدوري الإسباني، حيث نجح البارسا في تحقيق 8 انتصارات مقابل تعادلين خلال آخر 10 جولات في الليجا.

ويريد برشلونة أيضًا الثأر، بعدما خسر كلاسيكو الدور الأول بنتيجة (2-1) على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في إطار الجولة 11، حيث تقدم وقتها إلكاي جوندوجان لصالح البارسا، لكن جود بيلينجهام انتفض وسجل هدفي الفوز للملكي.

المصدر: وكالات